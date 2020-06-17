Стороны продолжают вести «торги» — информационный ресурс сообщил, когда «ДНР» откроет пункты пропуска с Украиной

Подконтрольный «властям ДНР» информационный ресурс @dontel со ссылкой на источники сообщает, что НВФ откроют КПВВ на Донбассе со своей стороны, только после открытия границы с РФ.

Об этом сообщает НБН, ссылаясь на Telegram-канал @dontel.

Информационный ресурс @dontel сообщает, что боевики «ДНР» планируют возобновить пропуск граждан через линию соприкосновения после, того, как откроются границы с Россией. Автор публикации пишет, что до начала июля полноценного возобновления работы КПВВ со стороны боевиков не будет.

«Стороны продолжают вести «торги» вне «минской площадки», — пишет автор публикации.

Также ресурс отметил, что боевики и дальше будут продолжать говорить о том, что открытие КПВВ со стороны Украины – это «провокация». Со своей стороны НВФ и дальше будут продолжать не пропускать людей через линию соприкосновения. Автор публикации пишет, что шансов перейти через пункты пропуска «ДНР», нет даже у тех, у кого есть специальное разрешение от «межведомственного штаба по коронавирусу «ДНР»».

Напомним, что ранее главарь так называемой «ДНР» Денис Пушилин заявил, что «республика» на данный момент не планирует открывать со своей стороны пункты пропуска на Донбассе, так, как в Украине сложилась неблагополучная ситуация с коронавирусом.

Ранее мы сообщали, что жители ОРДЛО ищут способ повлиять на Пушилина в вопросе открытия КПВВ на Донбассе.