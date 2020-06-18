Жителям «ДНР» разрешили выезжать в РФ: названы условия

В так называемой «ДНР» жителям «республики» разрешили выезжать в РФ. Но для этого необходимо иметь регистрацию на территории «ДНР». Кроме того, должна быть весомая причина для поездки в Россию.

Об этом сообщает НБН, ссылаясь на портал DonPress.

Данную информацию для жителей оккупированной Донецкой области сообщил «заместитель руководителя Центрального исполкома ОД» «Донецкая Республика», координатор колл-центра «Здоровое движение» Сергей Кондрыкинский. По его словам, регистрация на территории «ДНР» является обязательным условием для пересечения границы ОРДЛО с РФ. Кроме того, НВФ не пропустят в РФ без уважительной причины. А вот паспорт гражданина РФ не относится к обязательным условиям для выезда в Россию.

Напомним, что жители ОРДЛО в социальных сетях неоднократно высказывали свои возмущения по поводу закрытых со стороны НВФ КПВВ на Донбассе. Также они неоднократно требовали, чтобы «власти ДНР» открыли границу с РФ. Жители так называемых «Л/ДНР» заявляли, что они оказались, «словно в клетке».

По информации подконтрольных «властям ДНР» информационным ресурсам, НВФ планируют открыть КПВВ с Украиной только после открытия границы с РФ. Конкретной даты открытия нет. Ресурсы пишут, что боевики начнут пропускать людей через линию разграничения на Донбассе не раньше конца июня.

Ранее мы сообщали, что жители ОРДЛО пишут в соцсетях, что главарь «ЛНР» Пасечник готовится уйти в отставку.