В «ДНР» появился новый вид мошенничества: «власти республики» рассказали о действиях аферистов

В так называемой «ДНР» появились аферисты, которые решили воспользоваться тем, что на время карантина из ОРДЛО ограничен выезд в РФ. Аферисты начали продавать поддельные справки-вызовы на работу в РФ.

Об этом сообщает НБН, ссылаясь на портал DonPress.

В так называемом «Министерстве информации» «ДНР» сообщили о новом виде мошенничества в ОРДЛО. Как сообщил представитель, «Миниформа ДНР» Алексей Акутин, мошенники начали продавать поддельные справки-вызовы на работу в Россию. Ведь, как известно, официальное трудоустройство в РФ, является уважительной причиной для пересечения границы ОРДЛО с РФ.

По словам Акутина, за последнее время так называемый «оперативный штаб ДНР» зафиксировал 30 случаев предъявления поддельных справок. Он отметил, что люди, которые пытались получить разрешение на выезд в РФ с помощью данной справки, получили отказ. А данные «документы» были переданы в «правоохранительные структуры ДНР».

Напомним, что жителям так называемой «ДНР» уже разрешили выезжать в РФ, но для этого необходимо иметь прописку на территории ОРДЛО и уважительную причину. В противном случае НВФ не пропустят через границу.

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