Инфляция резко ускоряется: украинцам пора готовиться к серьезным изменениям

Официальная статистика конкретно показала, что украинцев ждут новые серьезные изменения в ценах практически на все группы товаров и услуг. Судя по нынешней динамике, инфляция набирает обороты.

Об этом сообщает «Униан», передает «НБН».

Инфляция стала более прожорливой в сравнении с 2019 годом на 2,4%, особо тяжелым выдался май месяц. Государственная служба статистики Украины выяснила, что всего за один предыдущий месяц инфляция выросла на 0,2%, а с начала 2020 года она возросла на целых 2%.

Если смотреть на конкретные группы товаров, то можно отметить, что в годовом выражении цена фруктов выросла на 23,8%, табачные изделия и алкогольные напитки стали дороже на 11,8%, хлебопродукты на 9%, а молочные продукты на 6,5%.

Эксперты отмечают и хорошие новости — природный газ стал дешевле на 40,4%. Вместе с тем стоит учитывать, что украинцы теперь имеют две платежки вместо одной, что омрачает столь воодушевляющее снижение цены. Говоря о положительных изменениях цен на продукты в июне можно отметить снижение стоимости яиц (10,4%) и овощей (15,7%). Стоит напомнить, что в прошлых годах цена на овощи снижалась больше чем в 2020 году. Отмечается, что тенденция к довольно быстрой инфляции пока не пошла на очевидный спад и украинцам стоит быть готовыми к новым повышениям цен.

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