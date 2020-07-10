Уже этим летом: в «ЛНР» намечаются серьезные кадровые перестановки

По информации ресурса из ОРДЛО «Луганский инсайд» серьезные кадровые перестановки намечаются в так называемом «Министерстве здравоохранения ЛНР». Источник сообщает, что уже этим летом «министерство» псевдореспублики получит нового руководителя.

Об этом сообщает НБН, ссылаясь на Telegram-канал «Луганский инсайд».

По информации ресурса, так называемый «министр здравоохранения ЛНР» Наталья Пащенко скоро покинет свой пост. Кто возглавит «министерство» вместо Пащенко ресурс не сообщил.

«Временно исполняющим обязанности «министра» станет совершенно неожиданная фигура – когда мне назвали фамилию, я был сам немного удивлен», — пишет автор публикации.

При этом автор поста добавил, что человек, который скоро возглавит «министерство» незаконной «республике» занимать данную должность будет недолго.

«Кадровые перестановки в «министерстве» вы увидите до конца лета», — пишет авто публикации.

Как известно, ранее правозащитники «Восточной правозащитной группы» сообщали, что в скором времени возможна смена «главы ЛНР».

Напомним, ранее мы сообщали, что Береза внезапно встал на сторону Зеленского.