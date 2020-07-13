Ситуация на КПВВ «Еленовка» изменилась в лучшую сторону: очевидцы поделились важной информацией

Боевики «ДНР», сегодня, 13 июля снова возобновили работу подконтрольного им пункта пропуска «Еленовка». Очевидцы в социальных сетях рассказали, что сегодня в отличие от предыдущих дней, когда работал пункт пропуска «Еленовка», НВФ активно пропускают людей.

Об этом сообщил портал DonPress, сославшись на социальные сети, передает НБН.

Если раньше на КПВВ «Еленовка» выстраивалась огромная очередь, то сегодня, 13 июля возле пункта пропуска нет огромных очередей, а людей пропускают быстро. Очевидцы в социальных сетях рассказали о ситуации на пункте пропуска боевиков.

«Можете смело ехать на КПВВ «Еленовка», очередей практически нет, работают быстро, в «серой зоне» запустили два автобуса», — пишут очевидцы в социальных сетях.

Кроме того, люди напоминают о том, что НВФ выпускают на подконтрольную Украине территорию только при наличии регистрации (прописки) на территории Украины.

Также очевидцы пишут, что желающим пересечь блокпост необходимо учесть, что боевики «ДНР» берут у пересекающих блокпост отпечатки пальцев и фотографируют людей. Помимо всего этого еще необходимо заполнить анкету и подписать документ о невозврате.

Необходимо отметить, что отныне блокпост боевиков «ДНР «Еленовка» работает только по инициативе так называемого «межведомственного штаба по противодействию завоза и распространения коронавирусной инфекции». Такое решение ранее было принято главарем «республики» Денисом Пушилиным.

Ранее мы сообщали, что пользователи соцсетей рассказали, что нельзя делать на КПВВ «Еленовка».