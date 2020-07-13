Ситуация на КПВВ «Еленовка» изменилась в лучшую сторону: очевидцы поделились важной информацией

Общество
Ольга Гергелюк0
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Боевики «ДНР», сегодня, 13 июля снова возобновили работу подконтрольного им пункта пропуска «Еленовка». Очевидцы в социальных сетях рассказали, что сегодня в отличие от предыдущих дней, когда работал пункт пропуска «Еленовка», НВФ активно пропускают людей.

КПВВ "Еленовка"
КПВВ «Еленовка». Фото — novosti.dn.ua

Об этом сообщил портал DonPress, сославшись на социальные сети, передает НБН.

Если раньше на КПВВ «Еленовка» выстраивалась огромная очередь, то сегодня, 13 июля возле пункта пропуска  нет огромных очередей, а людей пропускают быстро. Очевидцы в социальных сетях рассказали о ситуации на пункте пропуска боевиков.

«Можете смело ехать на КПВВ «Еленовка», очередей практически нет, работают быстро, в «серой зоне» запустили два автобуса», — пишут очевидцы в социальных сетях.

Кроме того, люди напоминают о том, что НВФ выпускают на подконтрольную Украине территорию только при наличии регистрации (прописки) на территории Украины.

Также очевидцы пишут, что  желающим пересечь блокпост необходимо учесть, что боевики «ДНР» берут у пересекающих блокпост отпечатки пальцев и фотографируют людей. Помимо всего этого еще необходимо заполнить анкету и подписать документ о невозврате.

Необходимо отметить, что отныне блокпост боевиков «ДНР «Еленовка» работает только по инициативе так называемого «межведомственного штаба по противодействию завоза и распространения коронавирусной инфекции». Такое решение ранее было принято главарем «республики» Денисом Пушилиным.

Ранее мы сообщали, что пользователи соцсетей рассказали, что нельзя делать на КПВВ «Еленовка». 

 

 

 


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