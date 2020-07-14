Это дело не случайное – Бессмертный рассказал, почему на Донбассе произошло обострение

Обострение боевых действий на Донбассе произошло вчера, 13 июля, не случайно. Эскалация на фронте является ответом РФ на желание Украины пересмотреть Минские соглашения. Так считает дипломат, бывший представитель Украины в политической подгруппе ТКГ Роман Бессмертный.

Об этом сообщает НБН, ссылаясь на «НВ».

Дипломат Роман Бессмертный прокомментировал вчерашнее обострение на Донбассе, в результате которого Украина потеряла трех защитников. Бессмертный считает, что активизация российских наемников на Донбассе является ответом РФ на желание Украины пересмотреть Минские соглашения.

«Это произошло в тот момент, когда в Украине прозвучало два тезиса: пересмотреть Минские соглашения, и второе сообщение, обратите внимание, что вскоре состоится обмен военнопленными. Это дело (обострение на Донбассе. ред) не случайное, а продуманное», — отметил дипломат.

Бессмертный считает, что обострение также произошло и на дипломатическом фронте. Он напомнил о недавних интервью со стороны Украины вице-премьер-министра, министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексея Резникова, а со стороны РФ заместителя главы АП РФ Дмитрия Козака.

«Эти два интервью по сути являются крайним обострением на нынешнем этапе переговорного процесса», — добавил Бессмертный.

Как известно, руководство РФ восприняло желание Киева пересмотреть Минские соглашения, как выход Украины из Минского переговорного процесса по Донбассу. Данный тезис озвучил заместитель главы АП РФ Дмитрий Козак.

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