Открытие курортного сезона в «ДНР»: «власти республики» озвучили важное правило для отдыхающих

Сегодня, 15 июля, в так называемой «ДНР», были сняты ограничения на въезд в населенные пункты Новоазовского района. Отныне жители ОРДЛО могут свободно ехать отдыхать в курортный поселок Седово. Но, несмотря на свободный въезд для отдыхающих, оккупационные «власти» озвучили правила «законного» отдыха в Седово.

Об этом сообщает НБН, ссылаясь на портал DonPress.

Сегодня, 15 июля жителям «ДНР» разрешили ехать отдыхать в курортный поселок Седово. Фактически, в так называемой «ДНР» открылся курортный сезон. Не обошлось в незаконной «республике» и без специальных правил для отдыхающих.

Отмечается, что желающие отдохнуть могут останавливаться только в пансионах или же арендовать жилье, у людей, которые зарегистрированы, как предприниматели.

«Это объясняется тем, что в учреждениях для отдыха организована работа медицинских служб, которые контролируют ситуацию, а предприниматели, которые сдают жилье в аренду должны соблюдать те же санитарно-эпидемиологические нормы, под наблюдением санстанции», — сообщил так называемый «глава администрации» Новоазовского района Олег Моргун.

А вот жители Седово, которые хотят сдавать в аренду жилье для отдыхающих должны быть зарегистрированы как ФЛП в так называемом «Министерстве доходов и сборов ДНР».

Как известно, ранее такое решение «властей» вызвало возмущение у жителей Седово. Ведь, многие жители поселка зарабатывали себе на жизнь тем, что сдавали в аренду жилье. Возмущенные жители Седово даже отправили письмо «главе ДНР» Денису Пушилину, но местные «власти» не прислушались к жителям Седово.

Ранее мы сообщали, что Казанский объяснил, почему «ДНР» закрыла «границу».