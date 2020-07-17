Этот самый женский витамин лучше всего предотвращает старение кожи

Для того, чтобы избежать преждевременного старения кожи, женщинам необходимо регулярно принимать витамин Е.

Об этом сообщает НБН со ссылкой на vesti-ua.net.

Этот витамин называют самым женским витамином, так как он, являясь мощным антиоксидантом, оказывает неоценимое влияние на состояние кожи и волос.

Витамин Е – это общее название группы родственных соединений, которые применяются в четырех основных формах: альфа-, бета-, дельта-, и гамма-токоферол. Альфа-токоферол является наиболее распространенной формой витамина Е.

Витамин Е имеет свойство долго сохраняться в организме, в основном в жировых тканях и печени.

Одной из главных функций витамина Е является защита клеточных мембран. Но репутация его построена на защите организма от болезней. Являясь антиоксидантом, он помогает уничтожению свободных радикалов и нестабильных молекул кислорода, которые пагубно влияют на наши клетки.

Оказывая такое положительное воздействие на мембраны клеток витамин Е тем самым помогает профилактике раковых заболеваний.

Ранее сообщалось о кладезе витаминов вишневом смузи.