Сонливость на работе: врач рассказал, как вернуть продуктивность

Сонливость и подавленность могут всерьез навредить нашему рабочему дню. Важно знать, что ваш организм находится под вашим собственным контролем. При помощи несложных действий человек всегда может вернуть себе силы и хорошее настроение.

Об этом сообщает Голос.ua, передает «НБН».

Врачи подчеркивают, что дополнительные стимулы на организм практически всегда способны вернуть человеку бодрость и избавить его от сонливости. Лучшим средством в этом деле является физическая активность.

Медицинские эксперты отмечают, что благодаря стимулам в виде физической активности человек снижает уровень стресса и повышает уровень кортизола, который очень важен для чувства бодрости.

К иным способам избавиться от сонливости на работе относится частое питье воды и конечно же полноценный ночной сон. Кроме того, врачи предупреждают, что избыток жирной пищи в рационе способствует повышению сонливости человека на протяжении дня.

Напомним, как сообщалось ранее, это главный враг холестерина: эксперт назвал продукт, который способен быстро очистить организм.