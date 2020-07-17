Стало известно, сколько жителей «ДНР» хотят выехать из «республики»: названа цифра

Так называемый «штаб» «Здоровое движение ДНР» сообщил, сколько людей подало заявки на выезд из «республики». По информации сотрудников «штаба», 10 тыс. жителей «ДНР» подали заявки на выезд из «республики».

Об этом сообщил информационный ресурс Dontel, передает НБН.

Как известно, в так называемой «ДНР» за прием документов и заявок на выезд из «республики» отвечает «штаб» «Здоровое движение».

По словам «заместителя руководителя Центрального исполкома общественного движения «Донецкая Республика» по структурному развитию» Сергея Кондрыкинского, в период с 1 апреля по 16 июля в «штаб» обратилось почти 10 тыс. человек, которые хотят выехать из «ДНР».

При этом он уточнил, что есть люди, которые хотят выехать на подконтрольную Украине территорию, а есть те, кто хочет попасть на территорию РФ или на территорию так называемой «ЛНР».

Стоить отметить, что отныне жители ОРДЛО по прибытию в РФ должны предъявить справку о прохождении тестирования на коронавирус или же сделать тест на коронавирус в течение трех календарных дней по прибытию в РФ. Как сообщал ранее ресурс «Донбасский кейс», исключений для жителей «Л/ДНР» не предусмотрено.

Ранее мы сообщали, что пользователи соцсетей рассказали, что на КПВВ «Еленовка» нет очередей.