Стало известно, сколько жителей «ДНР» хотят выехать из «республики»: названа цифра

Общество
Ольга Гергелюк0
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Так называемый «штаб» «Здоровое движение ДНР» сообщил, сколько людей подало заявки на выезд из «республики». По информации сотрудников «штаба», 10 тыс. жителей «ДНР» подали заявки на выезд из «республики».

жители "ДНР"
Жители «ДНР». Фото — glavred.info

Об этом сообщил информационный ресурс Dontel, передает НБН.

Как известно, в так называемой «ДНР» за прием документов и заявок на выезд из «республики» отвечает «штаб» «Здоровое движение».

По словам «заместителя руководителя Центрального исполкома общественного движения «Донецкая Республика» по структурному развитию» Сергея Кондрыкинского, в период с 1 апреля по 16 июля в «штаб» обратилось почти 10 тыс. человек, которые хотят выехать из «ДНР».

При этом он уточнил, что есть люди, которые хотят выехать на подконтрольную Украине территорию, а есть те, кто хочет попасть на территорию РФ или на территорию так называемой «ЛНР».

Стоить отметить, что отныне жители ОРДЛО по прибытию в РФ должны предъявить справку о прохождении тестирования на коронавирус или же сделать тест на коронавирус в течение трех календарных дней по прибытию в РФ. Как сообщал ранее ресурс «Донбасский кейс», исключений для жителей «Л/ДНР» не предусмотрено.

Ранее мы сообщали, что пользователи соцсетей рассказали, что на КПВВ «Еленовка» нет очередей. 


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
загрузка...

Похожие материалы

Беззаконие в «ДНР»: юрист из ОРДЛО оправила письмо Путину, в котором рассказала о произволе незаконных властей

Ольга Гергелюк

Фонд соцстраха профинансировал 1,5 миллиона выплат семьям умерших от COVID-19 медиков

Таисия Слепцова

В Минэкономики говорят, что работа по контракту станет основой трудовых отношений

Таисия Слепцова

Добавить комментарий