Избавиться от любой боли и даже похмелья поможет «волшебная» точка на руке: загадки рефлексологии

О восточной медицине много написано и рассказано, хотя традиционные врачи в своем большинстве не признают ее практики, они привыкли зарабатывать на лекарственных препаратах.

Об этом сообщает НБН со ссылкой на vesti-ua.net.

В этой статье речь пойдет о рефлексотерапии, которая помогает избавиться от различных болезней с помощью массажа особых точек на теле человека.

Главное такого способа заключается в том, что не нужно покупать лекарства и «травить себя химией». Некоторые люди именно по этой причине предпочитают лучше перетерпеть боль, чем употреблять таблетки. Познакомившись со способами массажа «волшебных» точек на руках, вы не будете больше терпеть боль.

Итак, если у вас болит голова, необходимо на руке найти точку, которая находится между указательным и большим пальцем в месте их соединения и осторожно ее помассировать. Проделать это необходимо по несколько минут на каждой руке, и боль должна утихнуть.

Такой метод поможет избавиться от зубной боли, головной, от запоров и даже от похмелья.

Но это не все. В приведенном ниже видео вы познакомитесь с другими методами массажа рук, а также узнаете о других способах помочь себе без лекарств.

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