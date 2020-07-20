Не только в Седово: источник сообщил, в каком поселке «ДНР» могут появиться правила «законного» отдыха

Информационный ресурс «Донбасский кейс» сообщает, что скоро могут появиться блокпосты не только при въезде в курортный поселок «ДНР» Седово, но и при въезде в поселок Безыменное. Кроме того, для отдыхающих в Безыменном, могут ввести такие же «законные» правила отдыха, как и в Седово.

Об этом пишет Telegram-канал «Донбасский кейс», сообщает НБН.

Как известно, «власти» так называемой «ДНР» ввели правила отдыха в курортном поселке Седово. Въехать в поселок можно только по предварительным спискам. А арендовать жилье только у частников, которые оформлены как ФЛП или же останавливаться в пансионатах. При въезде в поселок НВФ поставили блокпосты.

Данная ситуация не радует жителей, так называемой «ДНР». Поэтому они, как сообщает ресурс, «рванули в Безыменное». В этом поселке не действуют такие правила, как в Седово.

«Появились слухи, что скоро и на въезде в этот поселок появится блокпост и будут введены такие же портящие отдых правила въезда», — пишет ресурс.

Автор публикации отметил, что в свою очередь жители так называемой «ЛНР» «лишены даже такой скромной радости, как отдых в Седово или Безыменном».

Ведь, как известно, «границы» между «республиками» все еще закрыты.

Стоить отметить, что курортный сезон в Седово начался 15 июля. Кроме того, «глава» так называемой «ДНР» Денис Пушилин, сократил режим комендантского часа в данном курортном поселке. Отныне он действует с 00.00 до 04.00.

Ранее мы сообщали, что Пушилин анонсировал важное событие в «ДНР».