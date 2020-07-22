Захват заложников в Луцке: Бутусов представил «главное доказательство», почему теракт не является постановкой

Известный журналист Юрий Бутусов заявил, что главным доказательством, которое подрывает версию о постановочном характере захвата заложников в Луцке, является отсутствие на месте происшествия руководителя СБУ Ивана Баканова.

Об этом сообщает НБН, ссылаясь на Facebook-аккаунт Юрия Бутусова.

Как известно, вчера 21 июля, террорист «Максим Плохой» в Луцке захватил автобус с людьми. После 12 часов переговоров с полицией, он все-таки сдался. После освобождения заложников, некоторые эксперты, политологи начали предполагать, что захват автобуса мог быть постановкой. Такую же версию активно начали обсуждать в соцсетях украинцы.

Своими мыслями по этому поводу поделился известный журналист Юрий Бутусов. Журналист пишет, что есть весомое доказательство, которое подрывает версию, что захват заложников в Луцке был постановкой. По его словам, если это была бы спланированная акция, то на месте события присутствовал глава СБУ Иван Баканов.

«Главное, что подрывает версию о постановочном характере захвата автобуса в Луцке – это председатель СБУ Иван Баканов», — пишет Бутусов.

При этом журналист напомнил, что борьба с терроризмом – это прямая обязанность СБУ.

Бутусов обвинил руководителя СБУ в том, что тот «каждый раз прячется и избегает ответственности», когда возникает реальная угроза. Журналист напомнил, что так было, когда в Иране был сбит украинский «Боинг». Тогда, по словам Бутусова, Баканов «прятался до разрешения ситуации в Куршавеле». Кроме того, Бутусов отметил, что глава СБУ также не комментировал ситуацию с вывозом медицинских масок из Украины в начале пандемии коронавируса.

«Каждый раз руководитель госбезопасности далеко прячется и исчезает с рабочего места, чтобы не дай Бог не брать на себя ответственность за действия СБУ», — пишет Бутусов.

По словам журналиста, если бы захват заложников в Луцке был спланированной акцией, то глава СБУ не только присутствовал бы на месте события, но и активно бы общался с представителями СМИ.

«Если бы дело изначально представляло собой чистый пиар, то Баканов вылетел бы в Луцк лично, и давал бы интервью под камеры», — пишет Бутусов.

Главное, что подрывает версию о постановочном характере захвата автобуса в Луцке — это председатель СБУ Иван… Gepostet von Юрий Бутусов am Mittwoch, 22. Juli 2020

Ранее мы сообщали, что Андрей Смолий считает, что ситуация с захватом заложников в Луцке будет использована для закручивания гаек.