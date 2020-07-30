Сколько жителей «ДНР» не поддерживают «главу республики» Пушилина: соцопрос удивил результатами

Жители ОРДО выразили свое настоящее отношение к «власти ДНР», в том числе и к «главе республики» Денису Пушилину. Согласно, социологическому опросу, который провел Telegram-канал «ДНР Мнение» 59% жителей ОРДО не поддерживаю «главу» незаконной «республики».

Об этом сообщает НБН, ссылаясь на портал DonPress.

В то время, как главарь так называемой «ДНР» Денис Пушилин начал активную подготовку к выборам, которые, скорее всего не состоятся, 59% жителей «ДНР» заявили, что не поддерживают главаря непризнанной «республики». Социальный опрос среди жителей временно оккупированной Донецкой области провел Telegram-канал «ДНР Мнение».

Кроме того, выяснилось, что 66% жителей «республики» в целом не доверяют «властям ДНР». Так называемому «правительству» незаконной «республики» не доверяют 70% респондентов.

Стоить отметить, что 76% респондентов заявили, что они не доверяют так называемой «полиции ДНР». Также не вызывают доверия у людей и так называемые «органы местного самоуправления» и «МГБ».

Но самые худшие показатели доверия к местным пропагандистским СМИ. 82% среди тех, кто принял участие в соцопросе, заявили, что не доверяют местным «СМИ».

Ранее мы сообщали, что источник рассказал. как «власти ДНР» пытаются удержать абитуриентов из ОРДЛО.