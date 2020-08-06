Какой вред здоровью может нанести кукуруза: кому этот продукт вообще противопоказан

Сейчас в разгаре сезон кукурузы. Всем известны ее вкусовые качества и полезные свойства для организма, однако не следует пренебрегать противопоказаниями и возможным вредом для здоровья от употребления данного продукта.

Об этом сообщает НБН со ссылкой на vesti-ua.net.

Кукуруза имеет в своем составе много витаминов и полезных пищевых волокон, однако она является довольно тяжелым пищевым продуктом, и чтобы ее переварить в желудке человека должно быть достаточно необходимых ферментов. Этот продукт может вызвать вздутие кишечника, с довольно неприятными ощущениями.

Особенно нежелательно есть кукурузу людям, которые имеют склонность к тромбозам из-за повышенной сворачиваемости крови. В этом продукте содержится много витамина К, который способствует улучшению сворачиваемости крови, поэтому тем, у кого она уже повышена, кукуруза просто опасна.

Вместе с тем, зерна кукурузы обладают свойством понижать аппетит, что не позволяет набирать лишний вес при ее употреблении, и для людей с недостаточным весом кукуруза вредна, из-за нехватки в их организме необходимых ферментов для ее переваривания.

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