Как похудеть без диет: психологические уловки

О различных диетах для похудения все слышали и знают, только не всегда они помогают, а иногда и вредят, приводя организм в стрессовое состояние.

Об этом сообщает НБН со ссылкой на volkovysk.by.

Здесь речь пойдет не о диетах, а о вполне щадящих способах привести свое тело к желаемым параметрам.

Фигура – отражение образа жизни.

Если у человека нет гормональных сбоев или других болезней, то его фигура, как полнота, так и худоба на грани истощения, является отражением образа жизни. Обратив внимание на то, как вы живете, и проанализировав свое отношение к себе и к своей личной жизни, необходимо задать вопрос, любите вы себя, оказываете ли себе достаточно времени и внимания, или живете по остаточному принципу.

Договариваемся со своим организмом.

Присмотревшись к своим формам и поняв, что они вам не нравятся, нужно понять, что изменить их можно только договорившись с собой, вернее со своим организмом. Всем известна притча о запретном плоде, который всегда сладок. Но если начать понемногу отказываться получать удовольствие от еды. Иными словами, поменять формулу для организма с «жить, чтобы есть» на «есть, чтобы жить». И начать с того, что чуть сократить порции и попробовать устроить один разгрузочный день в неделю. Ведь, на самом деле, это совсем не трудно. Конечно для этого понадобится приложить немного силы воли, но когда это получится, удовольствие будет такое же, как и от еды.

Действительно ли я хочу есть?

Это еще одна психологическая уловка, позволяющая избавиться от нескольких лишних килограммов. Каждый раз необходимо задавать себе вопрос, действительно в этот момент вы хотите есть. Ведь очень часто бывает, когда мы садимся за стол за компанию, или потому что пришло время завтрака, обеда или ужина. Или наоборот, вдруг вспоминаем, что давно не ели, хотя чувства голода вроде и не испытываем.

Если научиться принимать пищу только тогда, когда мы голодны, это также со временем приведет к значительному снижению веса.

Приятного аппетита!

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