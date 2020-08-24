В «ДНР» первыми российскую вакцину от коронавируса получат учителя, врачи и пенсионеры: реакция соцсетей

«Власти» называемой «ДНР» надеются получить российскую вакцину от коронавируса. Пользователи соцсетей пишут, что «руководство» непризнанной «республики» уже решило, кого будут вакцинировать в первую очередь. Это будут — учителя и медицинские работники, а также пенсионеры.

Об этом сообщает НБН, ссылаясь на портал DonPress.

Ранее главарь так называемой «ДНР» Денис Пушилин заявил, что «Л/ДНР» надеются получить российскую вакцину от коронавируса. «Власти» непризнанной «республики» уже рассматривают категории граждан, которые первыми получат вакцину от Covid-19. В ОРДО первыми, кто получит российскую вакцину, могут стать «бюджетники» — учителя, медицинские работники, а также пенсионеры. Вот только жителей ОРДО данная новость совсем не обрадовала. Некоторые жители даже готовы уволиться с работы, чтобы избежать вакцинации.

«Это та вакцина, которой хвастался Путин? Кого не жалко? Врачей!», — пишут пользователи соцсетей. «В первую очередь прививку получат врачи, пенсионеры и учителя. Чтобы «бюджет» немного освободить. Ну не за счет же «госслужащих», — пишут комментаторы. «Я себе не хочу колоть эту вакцину. Лучше уволюсь с работы». «В «ДНР» уже ждут российскую вакцину. Уже думают над тем, кто первый поучит вакцину. Это будут учителя и врачи», — пишут жители ОРДО.

Ранее ресурс «Донбасский кейс» писал, что жители Донбасса скептически отнеслись к новости о появлении российской вакцины от коронавируса. Многих удивляет, как вакцину смогли разработать так быстро. Также многие не уверены, прошла ли вакцина все необходимые испытания.

Ранее мы сообщали, что Кравчук назвал условие при котором могут перенести переговоры по Донбассу из Минска.