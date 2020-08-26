Как полезно спать: позы для сна, которые не навредят организму 

Всем известно, какое влияние на организм оказывает правильный сон, важное значение имеет не только его продолжительность, но и само ложе для сна, и еда, и поза, в которой мы спим.

Об этом сообщает НБН со ссылкой на 24tv.ua.

Положение тела во время сна может положительно отражаться на организме, а может и навредить.

Поза, в которой мы спим влияет на нашу нервную систему, потому как в разном положении тела происходит напряжение разных мышц, что влияет на кровообращение органов и глубину дыхания.

Сон на спине.

По рекомендации врачей, сон на спине является самой полезной позой. Такая поза расслабляет позвоночник и шею, благотворно влияет на осанку и не способствует образованию морщин. Единственный негатив – возможен храп, поэтому спать на спине не рекомендуется людям с короткой шеей, во избежание апноэ.

Сон на боку

Сон на боку является самой распространенной позой. В таком положении можно спать как выпрямившись, так и в позе эмбриона.

Врачи с одобрением относятся к такому положению тела во время сна. особенно такая поза полезна для беременных женщин. Лучше всего спать на левом боку, так как такая поза благотворно влияет на кровообращение, облегчая работу сердца.

Из недостатков боковой позы врачи выделяют затруднительное глубокое дыхание, также то, что при таком положении тела оказывается повышенное давление на печень, желудок и легкие. Кроме того, сон на правом боку может вызывать чувство изжоги.

Сон на животе.

А вот на животе врачи спасть не рекомендуют, так как при таком положении тела во время сна позвоночник не имеет опоры, затекает шея, а также образуются морщины на лице.

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