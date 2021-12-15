Информацию передает «НБН», ссылаясь на Оbozrevatel.com.

К одним из главных продуктов, которые чаще всего фальсифицируют, является сливочное масло. Причем это касается не только того масла, которое продают на рынках на развес, но и продукта, который находится на полках супермаркетов.

Очень часто некачественный продукт попадает в столовые школ и дошкольных учреждений.

Как сообщили в Госпродпотребслужбе Украины, по результатам проверок в 2021 году целый ряд предприятий не смогли подтвердить качество выпускаемо ими сливочного масла.

В список таких предприятий, которые фактически производят фальсификат попали:

— «Богодуховский молокозавод». Поддельное масло этого производителя неоднократно обнаруживали в школах в Кировоградской области и в Харькове;

— «Белоцерковская агропромышленная группа», которая продает свой продукт под маркой «Премия». В масле «Крестьянское» и «Солодковершкове», были обнаружены растительные жиры;

— Фирма «Люстдорф» реализовывала масло «Крестьянское» с растительными жирами;

— «Новгород-Северский сырзавод» также продавал фальсификат масла под названием «Крестьянское»;

— «Эней». Фальсификат этой фирмы обнаружили в Пистинском лицее Ивано-Франковской области;

— «Оди». Фальсификат обнаружен в масле «Селянське».

По словам специалистов, проблема еще и в том, что при изготовлении фальсификата в сливочное масло добавляют не качественное растительное масло, а отходы животных жиров.

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