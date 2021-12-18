Информацию передает «НБН», ссылаясь на Glavred.info.

Отвечая на вопросы журналистов во время брифинга, секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что активное распространение «Омикрона» в Украине может начаться вместе с новой волной коронавируса в феврале 2022 года.

«Омикрон» придет. Мы от этого никуда не убежим… От 15-20 февраля мы можем получить начало следующей волны. То, что будет еще одна волна, мы в этом уверены», – сказал он.

Для того, чтобы избежать негативных последствий, Данилов призвал всех более активно проводить вакцинацию. Тогда, по его словам, можно надеяться, что последствия для украинцев будут менее трагичными.

«Ситуация будет зависит от того, как будут вести себя наши граждане», – подчеркнул секретарь СНБО.

Также Данилов считает, что в Украине необходимо ввести бустерную дозу вакцины и добиться результатов, при которых численность полностью вакцинированных граждан достигнет 80%.

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