Информацию передает «НБН», ссылаясь на Glavred.info.

По данным ВОЗ, симптомы заражения «Омикроном» могут начать появляться в течение от 3 до 14 дней после инфицирования, однако, как правило, это происходит через 5 — 6 дней.

При этом, инфицированный может быть источником заражения для окружающих за 2 дня до появления симптомов и на протяжении 10 дней после их исчезновения.

Главными симптомами при заражении «Омикроном» являются усталость, головная боль, насморк и чихание, боль в горле, и они совпадают с симптомаи при обычной простуде.

В ВОЗ также отмечают, что «Омикрон» гораздо более заразный, чем штамм «Дельта», и против него намного сложнее противостоять вакцинам, хотя вызывает менее опасные для организма симптомы.

Как стало известно из сообщения президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляен в Европарламенте, штамм «Омикрон» очень быстро распространяется и уже к середине января 2022 года может стать доминирующим в Европе.

Ранее мы сообщали о том, когда ожидать вспышки заражения «Омикроном» в Украине.