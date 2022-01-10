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Вместе с тем, по словам представителя Всемирной организации здравоохранения Давида Набарро, будет еще несколько волн.

«Мы не можем сказать, что находимся в конце марафона, однако этот конец находится уже в нашем поле зрения. Однако, пока мы до него доберемся, будет еще несколько волн», — отметил он.

При этом Набарро подчеркнул, что не известно, насколько тяжелыми будут следующие волны.

«Вирус продолжает развиваться, уже есть «Омикрон», будут и другие варианты. Это все действительно влияет на весь мир. И если службы здоровья в Европе хоть как-то справляются, то во многих других частях света они полностью перегружены», — добавил эксперт.

По его предположению, даже после окончания пандемии могут возникать серьезные вспышки коронавирусной инфекции по два-три раза в год, и с этим придется жить.

Ранее мы сообщали о том, что ученые придумали новый способ, как избежать заражения коронавирусом.