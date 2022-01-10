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Ученые всего мира не прекращают работу над созданием новых препаратов, с помощью которых можно бы было остановить инфекцию.

Так учеными из Австралии был разработан назальный спрей, в составе которого присутствует гепарин. По их мнению, это вещество может предотвращать заражение коронавирусной инфекцией и служить хорошим профилактическим средством.

В 2022 году начнутся полномасштабные испытание данного спрея. Предполагается, что каждый испытуемый, подверженный заражению, будет брызгать спрей в нос три аза в день.

Исследователи утверждают, что этот препарат должен быть эффективным против всех штаммов COVID-19.

Как известно, одним из признаков заболевания коронавирусной инфекцией является потеря обоняния. Ученые заявили, что люди, которые потеряли нюх, в два раза чаще употребляли испорченную или ядовитую пищу по сравнению с людьми без таких симптомов.

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