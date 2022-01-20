Информацию передает «НБН», ссылаясь на Replyua.net.

О свойствах такого продукта рассказал педиатр Евгений Комаровский на своем канале в YouTube.

По словам врача, безлактозное молоко является абсолютно нормальным продуктом, а от обычного отличается тем, что из его состава извлекли лактозу.

Лактоза – это вещество, которое является привычным для всех млекопитающих, в том числе и для человека. Для расщепления лактозы в организме человека присутствует фермент лактаза, которого очень много в организме младенцев. Однако с возрастом количество этого фермента в организме человека постепенно уменьшается. Поэтому у некоторых людей и возникает непереносимость к лактозе.

Но бывают люди, которые и в преклонном возрасте не страдают такой непереносимостью, поэтому они могут без проблем употреблять обычное молоко.

В то же время Комаровский отметил, что у безлактозного молока имеются определенные недостатки, однако они никак не влияют на здоровье. Врач объяснил, что имел в виду высокую стоимость этого продукта.

Ранее мы сообщали о том, что Комаровский озвучил симптомы, при которых нужно срочно обращаться к врачу.