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Такое заявление сделал Билл Гейтс – американский миллиардер и основатель компании Microsoft.

Он считает, что такой прогноз может стать реальностью уже в недалеком будущем, и очередная вирусная атака будет гораздо страшнее коронавируса COVID-19.

Гейтс обратился с призывом к властям всех стран, начать подготовку к наступлению новых вирусных атак уже сегодня.

«Необходимо консолидироваться и выделять огромные деньги на борьбу с будущими эпидемиями, чтобы не допустить самого глобального кризиса, потери от которого могут составлять триллионы долларов», — подчеркнул основатель Microsoft.

Он считает, что нужно заранее подстраховаться, чтобы не допустить в будущем смертей миллиардов жителей нашей планеты.

Комментируя ситуацию с вакцинацией от COVID-19, Билл Гейтс отметил, что решение проблемы неравного доступа к прививкам должно быть возложено на власти самых богатых стран и филантропов.

Ранее мы сообщали о том, что появился свет в конце тоннеля: в ВОЗ спрогнозировали окончание пандемии коронавируса.