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Принято считать, что именно вакцинация должна сыграть решающую роль в борьбе с пандемией, однако уже понятно, что и она не может гарантировать 100%-й защиты от заражения.

Вирус очень коварен, протекает с серьезной симптоматикой у людей и может привести к госпитализации и даже к смерти.

Врачи советуют тем пациентам, которые лечатся в домашних условиях, обратить внимание на свой рацион питания и больше употреблять продуктов, способных резко снизить симптомы и облегчить течение болезни.

С этой целью необходимо употреблять больше свежих овощей и фруктов, в которых присутствует большое количество витаминов, минералов и антиоксидантов. Все эти вещества будут способствовать уменьшению воспалительных процессов в организме и питать его необходимыми микроэлементами.

Другим важным продуктом является куриный бульон – довольно легкое, но питательное блюдо. Содержащийся в нем цистеин будет увлажнять слизистые, помогая им очиститься от вирусов.

Также очень важное значение имеют Омега-3 жирные кислоты, которые способны снизить воспаление и оказывать противовирусное воздействие на организм. Их достаточно много в лососе, треске, сардинах и т.п.

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