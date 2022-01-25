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Такое заявление сделал известный российский врач и телеведущий Алексей Мясников выступая в программе Андрея Малахова на ТВ России.

По его словам, «Омикрон» по степени своей опасности сравним с обычным ОРЗ.

«Я надеюсь, что это последний штамм коронавируса, который человечеству предстоит пережить, и следующий за «Омикроном» по греческой букве «Пи». уже не придет, хотя такой сценарий исключать нельзя», — почеркнул Мясников.

Также доктор отметил, что происходят естественные процессы развития, о которых многие ученые говорили еще несколько лет назад.

«Они говорили, что со временем появятся новые штаммы, еще более заразные, однако они будут менее болезнетворными», — сказал врач.

Мясников считает, что заражение штаммом «Омикрон» не ведет к смертельным исходам, и что пока известно только об одном случае, который произошел в американском штате Флорида, но с не вакцинированным пациентом.

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