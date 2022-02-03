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Особые свойства чесноку придает содержащийся в нем аджоен вещество, являющееся сильнейшим антиоксидантом и обладающее антибактериальным, противовирусным, противоопухолевым и антигрибковым действием. Также аджоен помогает предотвратить тромбозы в крови, потенциально снижая риски возникновения инфарктов и инсультов у людей.

Эффект от употребления чеснока еще больше повысится, если из своего рациона исключить или хотя бы ограничить продукты, имеющие высокий гликемический индекс, к которым относятся пиво, финики, белый хлеб, картофель жареный и картофельное пюре, зефир, сладкая кукуруза и т.п.

Многих отпугивает то, что при употреблении чеснока возникает неприятный запах изо рта, однако это легко исправить, глотая чеснок кусочками не разжевывая. Эффект от такого употребления будет тот же.

Ранее мы сообщали о том, что этот опасный напиток может привести к внезапной остановке сердца: предупреждение медиков.