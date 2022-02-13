Как информирует «НБН», своих граждан призвали эвакуироваться из Украины уже ряд стран – США, Канада, Бельгия, Люксембург, Израиль… Также от источников появилась информация и о том, что из нашей страны поспешно уже выехали ряд олигархов.

Однако власть, по крайней мере, депутаты политической силы «Слуга народа», о чем заявил один из ее членов Александр Качура, остается в стране. Но, если рассматривать силовой сценарий, то куда же денутся первые лица государства? Где они будут проводить заседания, и решать политические вопросы? На это попытался ответить телеграм-канал «Резидент».

Так, ресурс, ссылаясь на данные источника в Офисе президента Украины, сообщил, что в случае военной агрессии Российской Федерации власть переберется из Киева в другой город.

Дословно из сообщения телеграм-канала:

«Наш источник в ОП рассказал, что в Офисе Президента готов план на случай агрессии России, который предполагает эвакуацию основных органов власти во Львов».

Также ранее из источников стало известно, что якобы Петр Алексеевич Порошенко вывозит все свои наличные средства из Украины, наняв для этого бронированные автобусы у Рината Ахметова.