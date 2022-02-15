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По этой причине, многие начинают употреблять различные стимулирующие вещества, среди которых наиболее распространенным является кофе.

Как раз этого врачи и не рекомендуют делать. Они советуют тем, кто переболел «Омикроном» вообще отказаться от кофе.

По словам врача-невролога сети клиник «Атлас» Игоря Мацокина, употребление кофеина очень вредно для пациентов, перенесших «Омикрон». Это вещество пагубно влияет на аденозинтрифосфорную кислоту (АТФ), которая является незаменимой в обмене энергией и веществ в организме человека. АТФ и так образуется дефицит после перенесенной болезни, находящийся в кофе кофеин еще больше ее угнетает.

«Кроме того, кофеин приводит к обезвоживанию организма и, как следствие, к повышенной свертываемости крови, и снижению содержания в ней калия, что в свою очередь негативно влияет на работу сердца и всей сердечно-сосудистой системы», — пояснил Мацокин.

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