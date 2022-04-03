Как информирует «НБН», в своем «Твиттер» Дмитрий Кулеба заявил, что «бучанская резня была умышленной».

Дословно из сообщения Дмитрия Кулебы:

«Резня в Буче однозначно была умышленной. Россияне жаждут убить как можно большее количество граждан Украины. Нам нужно остановить их. Мы должны их выгнать! Я требую, чтобы G7 ввели новые сокрушительные санкции. Сейчас нужно ввести эмбарго на «черное золото», уголь, газ. Нужно закрыть все без исключения порты для российских товаров и судов. Все российские банки должны быть отключены от SWIFT».

Напомним, что на ситуацию в Буче также отреагировал советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк, весьма жестко обратившийся по данной ситуации к партнерам Украины в Европе. Немного позже на «бучанскую резню» отреагировал и глава Европейского Совета Шарль Мишель, пообещав Украине поддержку.