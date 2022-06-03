Пропагандистский ресурс Russia Today 19 марта опубликовал сюжет, где танк армии России в упор расстреливает гражданские дома в районе улиц Пашковского и проспекта Первого мая в Мариуполе, информирует «НБН».

Рупоры Кремля в эфире российского телевидения показали кадры военных преступлений путинский войск в Украине, уверяя, что они ликвидировали «позиции снайперов «Азова»». Как оказалось, ради видеоролика «освободители» убили мирных жителей Мариуполя.

В своем Telegram-канале Андрющенко сообщил, что сейчас российские захватчики начали уничтожать следы своих преступлений в этом районе города.

По словам советника мэра, в четверг, 2 июня, из-под завалов дома, на опубликованном им фото, достали тела шести мариупольцев – пять мужских трупов и один женский. Убитых ради контента пропаганды вывезли в братскую могилу в село Виноградное.

Андрющенко отметил, что это первый зафиксированный и неоспоримый факт убийства гражданского населения в Мариуполе путинскими солдатами. Ранее советник мэра заявил, что россияне перешли на активную стадию аннексии Мариуполя. Андрющенко сообщил, что оккупанты объявили о приеме документов для получения гражданства РФ.