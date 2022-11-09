Как информирует «НБН» со ссылкой «Укринформ», депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань заявил, что путинские войска подрывают все мосты на территории временно оккупированного правобережья.

Дословно из сообщения Хланя:

«Захватчики Российской Федерации подорвали не только Тягинский и Дарьевский мосты… Российские войска взорвали мост на выезде из Снегиревки, в сторону Херсона через канал. Они также взорвали мосты в Новокаирах и Миловом. Другими словами, захватчики РФ подрывают сейчас полностью все мосты, которые есть на правом береге Херсонской области».

Напомним, ранее мы уже писали о том, что российские телеграмм-каналы сообщили о гибели коллаборанта Стремоусова.