Об этом пишет «НБН«.

Известно, что ученые некоторое время исследовали влияние различных продуктов питания на человеческий организм, а точнее, на внутренние органы. В ходе этого эксперимента им удалось выяснить, какие продукты очень негативно влияют на человеческие почки.

Наиболее популярным вредителем для человеческих почек становится фастфуд. Дело в том, что продукты из фастфуда имеют очень большое количество соли, сахара и других специй, а это очень негативно сказывается на почках.

Также эксперты не советуют употреблять большого количества полуфабрикатов, замороженных продуктов, а также консервированных продуктов. Они вредны тем, что имеют большое количество фосфатов, а фосфаты могут спровоцировать большое количество болезней.

Кроме того, медики советуют не употреблять слишком много белка, поскольку он может также спровоцировать проблемы с почками.

Помимо этого эксперты советуют, чтобы люди внимательно перечитывали состав каждого продукта, выбирая его в супермаркете.

Отметим, что ранее эксперты назвали самый полезный продукт для людей с болезнями сердца.