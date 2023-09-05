Как информирует «НБН», об этом в эфире национального телемарафона заявил представитель ГУР МОУ Андрей Юсов.

В частности, он заявил, что существует официальное законодательство, соответствующий закон, который был подписан украинским лидером в апреле 2022-го о соответствующей компенсации в случае, если человек переходит с техникой на сторону Украины.

Юсов напомнил, что Украина является демократическим государством, где выполняются собственные обязательства и международное право. Следовательно, те россияне, которые не желают становиться военными преступниками в Украине, могут сдаться, перейти на сторону Украины и защищать уже свою честь и совесть, борясь против режима Путина.

Ранее о спецоперации с российским Ми-8 рассказал глава ГУР МОУ Кирилл Буданов.