О том, что чуть более 30 процентов граждан Украины, оказавшихся в ЕС после начала войны, раздумывают о скором возвращении домой, пишет «НБН», ссылаясь на данные социологического исследования, проведенного Сетью защиты национальных интересов ANTS, озвученные старшим экспертом проекта «Исследование диаспоры и временно перемещенных лиц» Екатериной Мусиенко, и размещенные в Telegram-канале «Military Media Center».

Как стало известно, не менее 50 процентов украинцев, выехавших в ЕС в 2022-м году, и получивших «защиту» в стране пребывания (не статус беженца), страдают психологическими проблемами, — фрустрацией, растерянностью, депрессией и потерей сна, что не дает им возможности полноценно интегрироваться в новый социум. Аналогичный процент респондентов не смог получить работу из-за бюрократических проблем/незнания языка (лишь 60 процентов сказали — не учили иностранный язык/только стали осваивать).

Стоит отметить, что мнение опрошенных украинцев достаточно неоднородно: 30 процентов лиц, не получивших статус беженца, а только находящихся под защитой, готовы вернуться домой, и столько же еще не определились с указанным решением.

В частности, опрошенные обоснованно считают: возвращение возможно при условии, если в Украине появятся рабочие места, правительство окажет помощь с восстановлением или ремонтом разрушенного жилья, и, в первую очередь, обеспечит необходимую безопасность.

Ранее мы писали о том, возлагают ли украинцы ответственность за коррупцию в военных администрациях и правительстве на главу государства Владимира Зеленского.