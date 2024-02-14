Аналитики ISW в своем отчете цитируют украинского военного обозревателя Константина Машовца. Эксперт предположил, что российские оккупационные силы пытаются выйти из позиционной войны, возобновив маневренные действия на фронте с помощью советской теории глубоких операций, информирует «НБН».

В Институте изучения войны рассказали, что теорию глубокой операции разработали в Советском Союзе в 1920-1930 годах для восстановления маневренной войны. Концепция предусматривает атаки на фронте и на тыл противника с применением артиллерии и авиации для проникновения в его оборонительные рубежи.

Эксперты пишут, что ключевые оперативные принципы этой теории по-прежнему действуют в современной войне, поэтому к этой концепции могут прибегнуть как россияне, так и ВСУ, если Запад обеспечит защитников необходимыми ресурсами.

По словам Машовца, армия Путина пытается применить теорию глубокой операции, однако пока их усилия не приносят результатов, которые предусматривает эта теория. В частности, захватчики не могут реализовать свой план из-за технологического паритета с ВСУ.

В ISW отмечают, что армия Украины в среднесрочной перспективе может потерять текущие преимущества на фронте, если США и другие союзники Киева преждевременно прекратят предоставлять военную помощь стране.

Ранее в Институте изучения войны назвали сроки, в которые Украина может столкнуться с нехваткой ракет для ПВО.