Слова «підодіяльник» или «простинь», которые используют многие украинцы, называя элементы постельного белья, являются суржиком и загрязняют речь, сообщает издание «НБН».

Известный языковед Александр Авраменко в экспресс-уроке объяснил, как правильно называть части комплекта изделий из ткани, которые стелют с гигиенической и декоративной целью на матрас в постели.

По словам эксперта, «простынь» на украинский язык с русского переводится как «простирало» или «простирадло», «пододеяльник» – «підковдра». Мешок, в который насыпают перья называется «напірник», а чехол, который надевается на подушку, – «наволока» или «наволочка».

Авраменко обратил внимание на то, что в слове «подушка» ударение ставится на второй слог – подУшка. При этом слово «постіль» имеет двойное ударение – пОстіль или постІль.

Ранее мы рассказывали о правильных названиях видов мяса и перечисляли синонимы к слову «сало» на украинском языке.