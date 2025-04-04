По данным ресурса meteoagent, в субботу, 5 апреля, ожидается магнитная буря красного уровня (K-index 5), которая немного ослабнет в воскресенье, 6 апреля (K-index 3), информирует издание «НБН».

Особого влияния геомагнитных всплесков на выходных не ожидается, однако метеочувствительные люди могут чувствовать перепады настроения и ухудшение самочувствия: повышение или снижение артериального давления, учащенное сердцебиение, головные боли, тошноту, сонливость или бессонницу.

Чтобы предотвратить серьезные проблемы со здоровьем, нужно продумать стабильный распорядок дня на ближайшие дни, легкий рацион, создать условия для полноценного сна, поддерживать гидратацию, устроить длительные прогулки. По возможности избегайте стрессов, ограничьте потребление спиртных напитков, энергетиков и кофе.

Как сообщалось, врач рассказал, когда нужно менять мочалку для душа и почему важно не пренебрегать уходом за этим предметом личной гигиены.