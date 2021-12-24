Об этом пишет «НБН» ссылаясь на «Факты«.



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Правда, не всегда удается выбрать вкусный и сладкий мандарин. За прекрасной оранжевой кожурой иногда может скрываться не самая вкусная мякоть фрукта.



Чтобы не ошибиться в выборе мандаринов на новогодний стол, стоит придерживаться таких простых правил:



осмотреть фрукт на наличие посторонних пятен/гнили

мандарин должен быть упругим и точно не мягким

выбирайте мандарины правильной формы

не покупайте твердые или подсохшие фрукты

мандарины, которые более тяжелые по весу, имеют сладкий вкус

кожа должна быть пористой и равномерного окраса — желтого, оранжевого или желто-оранжевого цвета. Именно желто-оранжевые и оранжевые мандарины более сладкие, а если вы любитель фрукта с кислинкой — покупайте желтые или зеленые плоды

На полках украинских магазинов и рынков можно увидеть такие виды мандаринов:



Клементины — гибрид апельсина и мандарина. Они ярко-оранжевого цвета, а по форме — сплющены сверху и снизу. Именно этот вид мандаринов считается самым вкусным.



Минеолы — их не часто можно найти в магазинах Украины. Данный вид является гибридом мандарина и грейпфрута. По форме они больше классического мандарина и напоминают грушу. У них тонкая, оранжевая кожа с красноватым оттенком. На вкус он кисло-сладкие и имеют много косточек.



Испанские — большие мандарины с толстой кожей, которую легко очистить. На цвет они ярко-оранжевые, а на вкус — кисло-сладкие. Они довольно сочные и содержат минимальное количество косточек.



Турецкие — желтые или оранжевые мандарины с большим количеством косточек. Они небольшие, кисло-сладкие на вкус. Кожа тонкая и чистится не очень хорошо.



Марокканские — небольшие фрукты сплюснутой формы. На цвет золотисто-оранжевые, легко чистятся. По вкусу кисло-сладкие и сочные.



Китайские — такие мандарины также не часто встретишь в украинских магазинах. На цвет они желтые, а на вкус — кисло-сладкие и сочные.



Израильские — ещё один редкий для нашей страны вид мандаринов. На вкус они сладкие, а по размеру — большие. По цвету плоды желто-оранжевые, имеют мало косточек, но их очень непросто очистить от кожуры.

Напомним, ранее мы писали о стоимости мандаринов.