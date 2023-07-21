Грин рассказал, что после авиаперелета нужно как можно скорее помыться, в противно случае могут начаться проблемы со здоровьем, информирует «НБН» со ссылкой на издание Express.

По словам химика, несмотря на то, что самолеты убирают, исследования показывают, что вирусы и бактерии могут продолжать жить несколько дней на ремнях безопасности, столиках, подлокотниках и в других местах в салоне.

Пассажиры на борту самолета могут подхватить вирусные заболевания, грибки, поэтому важно сразу после посадки умыться и помыть руки, еще лучше – принять душ и помыть голову.

Ранее пилот озвучил ряд рекомендаций, которые при длительном перелете помогут пассажирам экономкласса хорошо выспаться.