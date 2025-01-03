В TikTok публикуют много роликов, где пассажиры самолета показывают свои бьюти-сеансы во время перелета. Дерматолог Белла фон Нессельроде в своем блоге в Instagram объяснила, почему не нужно во время долгого рейса смывать косметику, наносить уходовые средства и делать макияж, информирует издание «НБН».

По словам специалиста, во время перелетов на дальние расстояния на подголовники попадают пот, жир и грязь от предыдущих пассажиров. Бактерии, которые накапливаются в этих местах, могут закупоривать поры и провоцировать появление прыщей. Ванные, туалетные комнаты из-за обитания бактерий также не являются идеальной средой, чтобы очищать кожу.

Врач советует туристам позаботиться о коже перед выездом в аэропорт: нанесите обильный слой увлажняющего, а после солнцезащитного крема. Макияж желательно не делать. После посадки в чистой среде очистите лицо лосьоном и нанесите увлажняющий крем.

Если после взлета у вас опухает лицо, глаза выглядят уставшими, сделайте простое упражнение йоги: откиньте голову назад, смотрите в потолок и восемь раз «поцелуйте небо». Комплекс нужно повторить три раза, благодаря этому форма лица после долгого сидения восстановится.

Напомним, неврологи рассказали, как избежать головной боли во время авиаперелета.