Одним из наиболее ощутимых последствий авиаперелета являются головные боли. Врачи-неврологи дали ряд рекомендаций, которые помогут предотвратить мигрень во время отдыха, информирует издание «НБН» со ссылкой на американский журнал для путешественников Condé Nast Traveler.

Приступ головной боли может спровоцировать чувствительность к укачиванию, поэтому важно в самолете выбрать место, которое у вас не вызывает головокружения и тошноты. Медики советуют садиться возле крыльев, где не так шатко.

Если у вас нет возможности выбрать место, стоит перед взлетом принять лекарство от укачивания либо препарат от мигрени. Находясь на борту попытайтесь расслабиться, поскольку головные боли часто также могут быть следствием стресса.

В дни путешествий стоит сократить употребление кофе, так как кофеин может продлить чувство стресса. Также на борту может возникнуть соблазн выпить пару бокалов – откажитесь от этой идеи.

Алкоголь и сахар, который есть в составе коктейлей, вызывают обезвоживание, которое является распространенным триггером мигрени. Если все же хочется выпить спиртного, пейте воду в течение дня.

Увеличивает вероятность приступа головной боли и недостаток сна. Поэтому перед перелетом нужно не менее 6-8 часов хорошо отдохнуть ночью, чтобы не чувствовать себя истощенным в самолете.

Напомним, стюардесса указала на самые грязные места в самолете.