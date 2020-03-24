«ДНР» гордится победой – Пушилин отпразднует День победы, несмотря на коронавирус

Политика
Родион Власов0
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Глава самопровозглашенной «ДНР» Денис Пушилин заявил, что в регионе состоится празднование Дня победы, несмотря на коронавирус.

Денис Пушилин
Денис Пушилин. Фото -dan-news.info

Об этом сообщает Donpress, передает «НБН».

«Работники «культуры ДНР», будут делать все возможное ради того, чтобы подобающе отметить День победы. Ситуация с коронавирусом не сможет помешать нашим людям устроить праздник, которым мы так гордимся», — сказал Пушилин.

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Он убежден, что празднование обязательно должны проходить на высоком уровне и это не может ставиться под вопрос.

«В этом году на нас выпало тяжелое испытание и это большая ответственность. Однако, у нас есть и все необходимые предпосылки для того, чтобы встретить этот значимый день с высоко поднятой головой. Безусловно, у нас есть определенные коррективы, которые нацелены на обеспечение мер по сохранению здоровья граждан, но я убежден, что мы сможем это преодолеть», — заключил Пушилин.

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Напомним, как сообщалось ранее, «МИД» «ДНР» заявило о прекращении военных действий: важный призыв к украинской власти.

 

 


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