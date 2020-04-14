Будем чистить регламент – депутат Качура сообщил, когда народные депутаты соберутся на внеочередное заседание Рады

Народный депутат от партии «Слуга народа» Александр Качура сообщил, что внеочередное заседание Верховной Рады состоится в четверг, 16 апреля.

Об этом сообщает НБН, ссылаясь на «РБК-Украина».

Народный депутат от партии «Слуга народа» Александр Качура в своем Telegram-канале сообщил, что парламентарии соберутся в стенах ВРУ в четверг, 16 апреля. На повестке дня не будет «банковского закона», но, по информации представителя «Слуг», народные депутаты намерены рассмотреть изменения в Регламент.

При этом народный избранник отметил, что заседание состоится на «чистый четверг», а народные депутаты будут «чистить регламент».

«Внеочередное заседание ВР назначается на чистый четверг, послезавтра, 16 апреля на 13:00. Будем чистить регламент от поправочного спама».

Ранее, глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия сообщал, что депутаты соберутся на внеочередное заседание Рады в среду, но конкретного ответа на вопрос, что будут рассматривать народные избранники, он не дал.

Напомним, ранее мы писали, что Пушилин сообщил, что в «ДНР» прибыл российский сенатор Мамедов.