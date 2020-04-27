Россияне будут стыдиться слова Путин – Гончаренко не сдержал эмоций из-за нового храма с Путиным

Народный депутат от фракции «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко резко отреагировал на создание нового храма в Российской Федерации, в котором будет содержаться мозаика с изображением Путина.

Об этом сообщает «НБН», со ссылкой на Твиттер Гончаренко.

Украинский народный депутат уверен, что вносить изображение Владимира Путина в украшение храма это большая ошибка. Он дошел до того, что сравнил Путина с Гитлером, заявил, что русские будут стыдиться слова Путин аналогично тому, как немцы сейчас стыдятся слова Гитлер.

«Я уверен, что будет более правильно заменить мозаику Сталина и Путина в храме вооруженных сил РФ на изображение «Страшного суда Гааги». Уже скоро россияне будут стыдиться слова Путин, как вот сейчас жители Германии стыдятся слова Гитлер», — написал в своих социальных сетях Гончаренко.

Он записал видео, где он назвал этот храм «сатанинским безобразием и идолопоклонством».

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