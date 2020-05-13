Информационная безопасность Украины под угрозой: депутат Лозинский заявил, что у Зеленского осталось меньше двух суток

Во время внеочередного заседания парламента к президенту Украины обратился народный депутат от фракции «Голос» Роман Лозинский. Народный избранник напомнил главе государства, что 15 мая истекает срок запрета на российские социальные сети и пропагандистские телеканалы на территории Украины. Лозинский от имени фракции «Голос» просит главу государства продлить запрет на российские информационные ресурсы на территории Украины.

Об этом сообщает НБН, ссылаясь на «Украинскую Правду».

Народный депутат от фракции «Голос» Роман Лозинский во время своего выступления в Верховной Раде Украины обратился к главе государства Владимиру Зеленскому. Он попросил украинского лидера созвать СНБО и принять решение о продлении запрета на российские социальные сети «Вконтакте» и «Одноклассники», а также на другие информационные ресурсы РФ, на территории Украины. При этом Лозинский напомнил, что у главы государства осталось очень мало времени, и действовать нужно уже сейчас.

«Меньше двух суток, это то время, которое осталось у президента и СНБО, чтобы собраться, и чтобы глава государства подписал этот указ», — заявил народный депутат.

Роман Лозинский напомнил, что РФ использует свои социальные сети, как оружие. Народный депутат заявил, что российские ресурсы должны быть заблокированы на территории Украины, до тех пор, пока РФ не прекратит военную агрессию против нашей страны.

Как известно, ранее с аналогичным требованием к Владимиру Зеленскому обращался бывший президент Украины, народный депутат от партии «Европейская Солидарность» Петр Порошенко.

Ранее мы сообщали, что Зеленский стал меньше доверять людям.