Зеленский обсудил с Меркель вопрос Донбасса: стали известны детали разговора политиков

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с канцлером Германии Ангелою Меркель. Политики обсудили ситуацию на Донбассе.

Об этом сообщает НБН, ссылаясь на сайт президента Украины.

Сегодня, 5 июня состоялся телефонный разговор между президентом Украины Владимиром Зеленским и канцлером Германии Ангелою Меркель. Стороны обсудили вопрос урегулирования ситуации на Донбассе. Кроме того, украинский лидер и канцлер Германии подвели итоги недавнего визита украинской делегации в Берлин. Владимир Зеленский со своей стороны отметил:

«Это был очень содержательный визит, который даст толчок Нормандскому формату».

Политики также затронули вопрос выполнения сторонами парижского коммюнике. Кроме того, гарант Конституции во время разговора с канцлером Германии подчеркнул:

«Эффективная имплементация договоренностей, достигнутых в прошлом году в Париже, должна открыть путь к проведению следующего саммита в Берлине».

Украинский лидер отметил, что важно, чтобы доступ к оккупированным территориям получил Красный Крест и мониторинговая миссия ОБСЕ.

Со своей стороны Ангела Меркель заявила, что Берлин поддерживает инициативу Украины расширить состав переговорщиков со стороны Украины в ТКГ.

Кроме того, напоследок президент Зеленский поблагодарил канцлера Германии за то, что Германия заняла категорическую позицию по поводу возвращения РФ в клуб стран «Большой семерки».

Как известно, ранее в Берлине резко отреагировали на то, что президент США Дональд Трамп решил пригласить РФ на предстоящий саммит стран «Большой семерки». В Берлине выступили против возвращения к формату G8 с участием РФ, и напомнили Кремлю об аннексии украинского полуострова Крым.

Ранее мы сообщали, что Арахамия заявил, что кандидатом от «Слуги народа» на мэра Киева может быть женщина.