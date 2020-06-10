Стало известно будет ли достигнут мир при Зеленском: Пушилин сделал публичное заявление

Самопровозглашенный глава «ДНР» Денис Пушилин в своем интервью украинскому блогеру Анатолию Шарию рассказал, насколько высока вероятность достижения мира при нынешней украинской власти.

Об этом сообщает «НБН», со ссылкой на интервью с Денисом Пушилиным.

Пушилин заявил, что он готов работать над достижением мира и для этого есть четко прописанный сценарий для обеих сторон – минские соглашения. Он считает, что обеим сторонам нужно разговаривать о полноценном выполнении этих соглашений и тогда мир возможен, но Зеленский этого категорически делать не хочет и позиция украинской власти делает достижение мира практически невыполнимой задачей.

«Это компромиссный договор о мире. Не все там нравится мне и жителям «ДНР» и очевидно не все нравится Киеву. Это подводит нас к необходимости вести диалог и проговаривать сложные вопросы, но Зеленский и его команда не хочет этого делать. Нас всячески пытаются вычеркнуть из диалога, и я задаюсь вопросом, а точно ли они хотят мира? Сейчас стреляют больше, чем при Порошенко. Это зафиксировано в отчетах ОБСЕ. За это голосовал народ Украины? Люди хотели мира, а Зеленский их подвел и прогнулся под агрессивное меньшинство», — сказал Пушилин.

Далее он призвал Киев отказаться от оправданий и пойти на решительное и грамотное разведение войск.

«Мы видим, с каким недовольством Украина соглашается на разведение. Всего три несчастных пилотных участка и те дались с большим трудом. Важно отбросить оправдания, и продолжить разведение войск.», — заявил Пушилин.

Напомним, как сообщалось ранее, дипломат РФ попался на вранье в ООН: провокация по Донбассу не удалась.